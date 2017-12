CPI retoma depoimentos no dia 28 A CPI do Futebol reinicia os depoimentos no próximo dia 28, quando ouvirá o ex-presidente do Flamengo Márcio Braga. Dois Dias depois, será a vez de depor do presidente do clube, Edmundo Santos e Silva. Os depoimentos do presidente do Vasco da Gama, deputado Eurico Miranda (PPB-RJ), está marcado para o dia 11 de setembro, mas os senadores não aceitam o local escolhido pelo parlamentar. Ele quer depor em seu gabinete, valendo-se da prerrogativa concedida pelo mandato. Seria impossível acomodar no local os 12 senadores da CPI mais os técnicos que os auxiliam. No gabinete, o depoimento de Eurico teria um caráter reservado, já que o acesso de repórteres ao local dependeria da sua vontade. O depoimento do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, inicialmente marcado para o dia 30 deste mês, foi adiado para o dia 2 de outubro. Na primeira vez que depôs, no final do ano passado, Teixeira foi avisado pelos senadores que seria chamado novamente para falar à CPI. Desde então, a comissão tem se limitado a examinar documentos proporcionados pela quebra do sigilo bancário e fiscal de pessoas e clubes investigados e de a realizar sindicâncias em clubes e federações. As informações obtidas são mantidas em sigilo. O presidente e o relator da CPI, senadores Álvaro Dias (sem partido-PR) e Geraldo Althoff (PFL-SC), só querem divulgá-las durante os depoimentos. Criada em outubro do ano passado, a CPI do Futebol tem como alvo de suas investigações a lavagem de dinheiro, sonegação, evasão e desvios de recursos praticados por clubes, federações, dirigentes ou por outras pessoas ligados ao esporte. O encerramento de suas atividades está previsto para o dia 15 de dezembro.