CPI retoma inquérito contra Eurico O presidente da CPI do Futebol, senador Álvaro Dias (PSDB- PR), e o relator da comissão, senador Geraldo Althoff (PFL-SC), têm encontro logo mais às 16h, com o procurador-geral da República, Geraldo Brindeiro. Segundo Dias, "são documentos para instruir e municiar o inquérito pedido pela CPI", contra o deputado Eurico Miranda (PPB-RJ). A CPI pede instauração de inquérito contra o presidente do Vasco da Gama por crimes contra a ordem tributária, apropriação indébita, falsidade ideológica e crimes eleitorais.