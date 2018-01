CPI reunirá Aloísio e Edinho A CPI da CBF/Nike fará nesta quarta-feira uma acareação entre o jogador do Saint Étienne, Aloísio, e o ex-zagueiro da seleção brasileira Edinho, acusado de ter providenciado os passaportes portugueses falsos utilizados por Aloísio e por Alex, que depôs na semana passada. Nesta terça-feira à tarde, o presidente e o relator da comissão, deputados Aldo Rebello (Pcdo-SP) e Silvio Torres (PSDB-SP), vão pedir ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Carlos Velloso, que apresse a votação dos mandados de segurança que impedem a CPI de ter acesso às contas bancárias, fiscal e telefônica das pessoas que estão investigando. Já a CPI do Senado vai recomeçar seu trabalho do zero. E, em vez de esperar pela votação dos mandados no STF, vai solicitar novamente a quebra dos sigilos de dirigentes e clubes à Secretária da Receita, Banco Central e Ministério de Comunicações. A diferença desta vez, de acordo com o senador Álvaro Dias (PSDB-PR), é que cada um dos pedidos estará melhor fundamentado. A iniciativa da comissão foi provocada pelo alerta de que o entendimento do Supremo é o de manter a posição inicial, pelo fechamento da contas, quaisquer que sejam os argumentos apresentados aos ministros do tribunal.