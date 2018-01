CPI vai investigar contas da CBF na 5ª O presidente da CPI CBF/Nike, deputado Aldo Rebelo (PCdoB-SP), anunciou nesta terça-feira que a diligência a ser realizada na contabilidade da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, terá início na quinta-feira, dia 5, com a ida do deputado Jurandil Juarez (PMDB-AP), especialista na área, acompanhado de assessores da comissão. Na sexta-feira outros parlamentares da comissão, entre eles Aldo Rebelo e Eurico Miranda (PPB-RJ), se juntam a Juarez para investigar os balancetes da CBF. O anúncio de Rebelo foi feito há pouco, quando começava o depoimento do empresário Hélio Viana, sócio e presidente da Pelé Sports e Marketing.