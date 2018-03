CPI vai ouvir dirigentes nordestinos A CPI da CBF/Nike realiza neste sábado, audiência pública, na Câmara Municipal de João Pessoa (PB), para ouvir dirigentes das oito federações de futebol do Nordeste, além de representantes de clubes e especialistas em direito esportivo. De acordo com o sub-relator de federações, na CPI, deputado Doutor Rosinha (PT-PR), "nada mais surpreenderá à comissão". Para ele, "a desorganização administrativa e o caos na contabilidade das federações de futebol" foram a tônica das conclusões a que chegou a comissão, durante a audiência desta quinta-feira, em Manaus (AM), quando foram ouvidos dirigentes das federações estaduais do Amazonas, Acre, Pará, Amapá, Roraima e Rondônia. "Infelizmente, pelo que a gente já viu, de Sul a Norte, e também no Centro do País, a situação é bastante crítica", disse Rosinha. "O que muitas federações nos apresentaram não pode ser chamado de contabilidade", desabafou. A CPI constatou, em Manaus, falta de livro contábil e até mesmo de cópia dos cheques emitidos. "Muitas vezes os dirigentes usam os recursos em proveito próprio", afirmou Doutor Rosinha, quando lembrou a situação do presidente da Federação Amazonense, Dissica Valério Tomaz, que recebeu R$ 290 mil da CBF, mas não depositou o dinheiro na conta da federação. "Outro cheque de R$ 40 mil transferido da CBF para a federação acabou sendo depositado na conta de uma concessionária de automóveis", destacou Rosinha. A CPI também descobriu sonegação de impostos, de contribuição previdenciária e do FGTS. "Não tem contabilidade, não tem nada. Eu disse aos presidentes que, quando existe a desorganização, fica a dúvida se é mesmo desorganização ou se é fraude. É um caos?, constatou outro sub-relator, o deputado Olímpio Pires (PDT-MG), que acompanha as investigações. Para ele "a situação dos dirigentes é preocupante". Pires e Rosinha deram prazo de uma semana para que as federações forneçam à CPI o registro da movimentação financeira. "Se eles não cumprirem esse prazo", disse Olímpio Pires, os dirigentes "serão apontados no relatório final como autores das fraudes no futebol", ameaçou Olímpio Pires. A audiência pública, para ouvir os dirigentes nordestinos, está marcada para 9 horas, e foram convocados os presidentes da Federação Maranhense, Carlos Alberto Ferreira; da Bahiana, Ednaldo Rodrigues Gomes; da Cearense, Fares Cândido Lopes; da Paraibana, Rosilene de Araújo Gomes; da Pernambucana, Carlos Alberto Gomes de Oliveira; da Federação do Piauí, Luís Joaquim Lula Ferreira; da Federação norte-riograndense, Nilson Gomes da Costa; da Federação Sergipana, José Carivaldo de Souza; da Federação Alagoan a, José Raimundo Soares Alexandre. Foram convocados, ainda, o dirigente do Campinense Clube, Lamir Motta; o advogado, Laércio de Almeida; o ex-presidente do Botafogo Futebol Clube (PB), Nelson Lira; e do jornalista Herbert Fontenele Filho.