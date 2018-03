CPI vai ouvir Farah e Caixa D?Água A CPI do Futebol marcou para a terça-feira (22), os depoimentos do presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Eduardo José Farah, e do funcionário da Confederação Brasileira e Futebol (CBF), Ariberto Pereira dos Santos Filho. Na quinta-feira (24), o depoente será Eduardo "Caixa D´água" Viana, presidente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro. O depoimento de Farah deve ser marcado por perguntas que visam a esclarecer responsabilidades da FPF no episódio do passaporte falso que estava sendo usado, na Espanha, pelo goleiro Oliveira (Francisco José de Oliveira). A CPI da CBF/Nike, em funcionamento da Câmara dos Deputados, constatou no ano passado, que Oliveira, ao se transferir para o Mallorca, usava passaporte comunitário falso. De acordo com o vice-presidente da CPI, deputado Pedro Celso (PT-DF), "a documentação de transferência do goleiro teve o aval do presidente do União São João" de Araras (SP), José Mário Pavan e "foi assinado pelo presidente da Federação Paulista", completou Pedro Celso. Nesse episódio, a CPI da Nike isentou o pai de Oliveira de responsabilidades dos documentos enviados para a Espanha. Segundo o presidente da CPI, deputado Aldo Rebelo (PC do B-SP) "a assinatura do pai do jogador era falsa" e não continha o reconhecimento de firma em um cartório brasileiro, confirmou Rebelo. Outra dúvida da CPI do Futebol, é que os senadores querem saber de Farah as condições de um empréstimo de R$ 1,5 milhão que a Federação Mineira de Futebol (FMF) tomou à FPF. Quando prestou depoimento na CPI, Élmer Ferreira, presidente da FMF, alegou aos senadores que o empréstimo serviu para cobrir um rombo no caixa daquela federação, quando da realização da Copa Centenário em 1998. A CBF já quitou R$ 500 mil e o restante será pago pela própria confederação à FPF. Élmer Ferreira disse que a Federação Mineira de Futebol deu, como garantia do empréstimo, o prédio em que a própria federação está instalada. Teme-se, em Minas Gerais, que Farah ponha a FMF no olho da rua. Também pesam contra a FPF denúncias de procedimentos ilegais relativos à compra de jogadores, transferências de recursos ao exterior e sonegação de impostos. Já contra Ariberto Pereira dos Santos Filho há suspeitas na CPI, de que ele serve de "laranja" do presidente da CBF, Ricardo Teixeira. Nesta quarta-feira, a CPI foi surpreendida com uma liminar, concedida pelo ministro Maurício Corrêa, do Supremo Tribunal Federal (STF), em que suspende a quebra de sigilo bancário do funcionário da CBF. Na quinta-feira, a CPI houve o depoimento da Federação Carioca de Futebol, Eduardo Viana. "Caixa D´água", como é conhecido o dirigente, terá de explicar por que a federação arrecadou, no ano passado, R$ 2,9 milhões tendo gasto R$ 3,5 milhões e não registrou déficit na contabilidade. Há, ainda, a suspeita de evasão de renda em partidas do Campeonato Carioca e débito da federação junto à Previdência Social. Eduardo Viana ganhou o apelido de Caixa D´água quando ainda era garoto e tinha a mania de namorar junto a uma caixa d´água, em sua cidade natal, Campos (RJ). Já na CPI da CBF/Nike, o deputado Silvio Torres (PSDB-SP), relator da comissão, marcou para a quarta-feira (23), leitura do relatório final das investigações e audiências promovidas pela comissão.