CPI vai ouvir o Bank of America O depoimento do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, não deve ser a única atividade dos deputados que integram a CPI da CBF/Nike, na próxima semana. A comissão conseguiu confirmar o depoimento do executivo do Bank of America, Luís Barbosa, para a próxima quarta-feira, às 9h30. O depoimento de Luís Barbosa foi aprovado depois que o empresário Hélio Viana insinuou, na CPI, que um investidor o teria informado sobre enviou de dinheiro do Vasco para o exterior. O Bank of America é dono da Vasco Licenciamentos S/A encarregada de cuidar da imagem do Clube de Regatas Vasco da Gama. O relator da comissão, deputado Silvio Torres (PSDB-SP), afirmou que vai ser reunir com os sub-relatores, encarregados das investigações em torno de passaportes falsificados, transferência de adolescentes para o exterior, legislação esportiva e federações. "Outra preocupação nossa é marcar as viagens da CPI para os estados, onde vamos analisar a situação das federações". Silvio Torres também afirmou que a CPI não definiu datas e a que federações a comissão vai investigar.