CPI vai pedir cassação de Eurico O relatório da CPI do Futebol, aprovado nesta quinta-feira pela unanimidade de seus integrantes (12 votos a zero), será levado ao ministro do Esporte, Carlos Melles, na terça-feira. Na quarta-feira, o documento será entregue ao procurador-geral da República, Geraldo Brindeiro e ao presidente da Câmara, Aécio Neves. O presidente e o relator da Comissão, Álvaro Dias (PDT-PR) e Geraldo Althoff (PFL-SC) vão reiterar a Aécio o pedido para que seja aberto um processo de cassação do mandato do deputado Eurico Miranda. De acordo com as investigações, Miranda, que é presidente do Vasco da Gama, teria cometido crimes contra os sistemas financeiro e tributário, e de apropriação indébita, sonegação e falsificação de documentos, além de ameaçar os integrante da CPI.