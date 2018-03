CPI vai propor ?lei da moralização? O presidente da CPI do Futebol, senador Álvaro Dias (PSDB- PR), disse nesta quarta-feira à Agência Estado que a comissão já está preparando uma lei, que terá como preocupação principal moralizar o esporte e suas instituições, como os clubes e federações e até a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). "Uma casta de privilegiados vem cometendo verdadeira barbaridade no futebol brasileiro e continua isenta de qualquer responsabilidade cível e criminal", disse Álvaro Dias. "Nem mesmo os conselhos Deliberativo e Fiscal cumprem a sua função", completou o senador, que vai basear o projeto da comissão, na Lei de Responsabilidade Fiscal, aprovada no ano passado pelo Congresso Nacional. Antes de apresentar a proposta de legislação, a CPI ainda pretende realizar audiências públicas nas principais capitais do País, ouvindo dirigentes, atletas e especialistas para em seguida, negociar com o Ministério do Esporte e Turismo a edição de uma Medida Provisória. "Acredito que a CPI vai chegar a um diagnóstico e a lei estará voltada para os dirigentes desonestos. Aqueles arrombadores dos cofres de clubes e entidades que se mantém impunes," alertou Álvaro Dias. Na proposta da Comissão Parlamentar de Inquérito também haverá um artigo visando pôr um fim nas denúncias de evasão de divisas para o exterior, sonegação fiscal, desvio de verbas, lavagem de dinheiro e apropriação indébita. "A atual legislação é condescendente", disse Dias. O presidente da CPI alertou para o que chamou de farsa "arquitetada por dirigentes que querem permanecer a vida inteira à frente dos clubes e federações", numa referência ao que considera "dinastia" da família Guilherme Ferreira cujo pai, o coronel José Guilherme Ferreira e o filho, Elmer Guilherme Ferreira, que juntos dirigem a Federação Mineira de Futebol há 35 anos. "E outros mais", lembrou. Em Minas Gerais, o pai ficou 17 anos e o filho está há 18 anos. "Na maioria dos casos, as eleições são um jogo de carta marcada," denunciou Álvaro Dias. "Essa eleições acabam por validar os crimes que são praticados", salienta o presidente da CPI do Futebol que já analisou estatutos de clubes e federações da Inglaterra, França, Alemanha, Portugal e Espanha. "Com a ajuda do Banco Central, da Receita Federal e da Previdência Social o Brasil terá, ainda este ano, a lei que porá fim à impunidade no futebol", profetizou o presidente da CPI do Futebol no Senado, Álvaro Dias.