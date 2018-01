CPI vê novas irregularidades na CBF A CPI da CBF/Nike descobriu novas irregularidades na contabilidade da Confederação Brasileira de Futebol, que podem incriminar dirigentes da entidade e de várias federações Estaduais de Futebol. De acordo com o presidente da CPI, o deputado federal Aldo Rebelo (PC do B-SP), recursos enviados da CBF a federações foram depositados nas contas particulares de seus presidentes, o que configura, no mínimo, apropriação indébita. Ele não quis adiantar quais as federações envolvidas na transação. Deixou claro, porém, que a de São Paulo não está nessa lista. "O dinheiro repassado da CBF para as federações acabava sacado na boca do caixa e era depositado na conta particular dos presidentes das federações; isso é muito estranho", disse Rebelo, após passagem pela sede da CBF. Ele acredita que parte dessa quantia era proveniente do contrato da CBF com a Nike. Rebelo disse que a relação das federações vai ser divulgada durante o depoimento do presidente da CBF, Ricardo Teixeira, à CPI, na terça-feira. "Não podemos falar mais nada agora; vamos ouvir o que o senhor Teixeira tem a dizer", continuou. Rebelo garantiu que a CPI não vai "terminar em pizza". "Seu desfecho será em pênalti ou em gol". Ele admitiu que a comissão poderá recorrer ao Ministério Público Federal antes mesmo da votação do relatório da CPI para solicitar o possível indiciamento de dirigentes do futebol brasileiro. Deixou claro ainda que o momento "mais importante" da CPI vai ser concretizado com a ida de Ricardo Teixeira à comissão. "Temos problemas sérios, muito graves na CBF, que precisam ser esclarecidos." Embora sem os detalhar, afirmou que estão relacionados a questões administrativas e gestão financeira. Um deles, com certeza, diz respeito a empréstimos adquiridos pela CBF com empresas estrangeiras a juros muito altos, em torno de 43%. Recebido na CBF por Teixeira, Aldo Rebelo auxiliou o trabalho da equipe de auditores da CPI, que juntam documentos da entidade para uma apuração mais elaborada das irregularidades. Sobre possível convocação de Pelé para explicar denúncias de sonegação fiscal na sua empresa, Pelé Sports&Marketing, o deputado disse que o assunto não está na prioridade da CPI. Ele preferiu minimizar a possibilidade. "Se a CPI julgar necessário, poderemos chamá-lo; mas acho que o depoimento do Hélio Vianna (sócio de Pelé) encerrou a questão."