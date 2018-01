CPI vota pedido do ministério público O presidente da CPI da CBF/Nike, deputado Aldo Rebelo (PC do B-SP) prometeu convocar uma sessão da CPI exclusivamente para votar pedido do Ministério Público Federal que requereu à comissão , documentos considerados sigilosos provenientes da quebra de sigilos bancários da CBF. Segundo Rebelo, o repasse desses documentos só poderá ocorrer se houver a concordância dos integrantes da comissão.