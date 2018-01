CPIs agendam depoimentos para 3ª As duas CPIs em funcionamento no Congresso Nacional, que investigam irregularidades no futebol, têm agenda cheia, nesta terça-feira. Na CPI do Futebol, no Senado, dois dirigentes do Santos Futebol Clube prestam depoimentos sobre irregularidades no clube, durante a gestão do ex-presidente Samir Abdul-Hak. O primeiro depoimento será do presidente do Conselho de Sindicância, Leão Vidal Sion. Em seguida, será a vez de Mário Mello Soares, presidente da Comissão de Estatutos do Santos. Na CPI da Nike, o depoimento desta terça-feira será do diretor da Pelé Sports, Hélio Vianna. O depoimento na CPI da Nike está marcado para as 9h30 enquanto que no Senado, só após a Ordem do Dia, prevista para terminar por volta das 17h00.