CPTM monta esquema jogo do São Paulo A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) montará nesta quarta-feira um esquema especial de segurança em suas estações e trens por causa do jogo entre São Paulo e São Caetano, pela segunda fase da Copa Sul-Americana, às 21h40, no Estádio do Morumbi, na zona sul de São Paulo. De acordo com a CPTM, a partir de 17 horas, a torcida será acompanhada em todas as linhas do sistema, principalmente na Linha C (Osasco-Jurubatuba), e nas estações Pinheiros, Hebraica-Rebouças, Brás, Barra Funda, que deverão concentrar o maior número de torcedores. Nessas ocasiões, a empresa reforça o número de agentes de segurança e monta operações para inibir a violência entre os usuários e impedir o vandalismo.