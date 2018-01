CPTM reforça segurança nos trens para jogo no Morumbi A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) vai implantar um esquema especial de segurança para os torcedores que optarem por ir de trem até o Estádio do Morumbi para a partida entre São Paulo e Chivas, pelas semifinais da Libertadores, nesta quarta-feira, às 21h45. As estações Pinheiros, Hebraica-Rebouças e Morumbi, na Linha C (Osasco-Jurubatuba), serão monitoradas por 380 agentes - 30 a mais que o habitual - distribuídos nos trens e plataformas. O mesmo acontecerá nas unidades onde há integração com o Metrô: Tatuapé, Brás, Luz e Barra Funda. Já no sábado, quando o Corinthians enfrenta o Atlético Paranaense, no Pacaembu, às 18h10, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, a CPTM vai reforçar a segurança a partir das 11 horas, nas estações Jaraguá e Perus, na Linha A (Luz-Francisco Morato); Itapevi, Jandira, Barueri, Carapicuíba, General Miguel Costa, Osasco e Lapa, na Linha B (Júlio Prestes-Itapevi); e Itaim Paulista e São Miguel Paulista, na Linha F. A CPTM ressalta que, apesar de não serem clássicos estaduais, as duas partidas concentrarão grande número de torcedores - o jogo do Corinthians, que está em má fase, faz parte da promoção da Nestlé, que troca ingressos por produtos alimentícios. Por isso, serão adotadas medidas como a revista pessoal e a divisão de torcidas nos primeiros e últimos carros das composições, com o objetivo de evitar eventuais confrontos.