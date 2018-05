CRAC ganha briga e fica com vaga do Betim na Série C

SÃO PAULO - Com o Betim rebaixado para a Série D do Campeonato Brasileiro, nada menos do que quatro equipes pleitearam, ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), a vaga em aberto na Série C, a terceira divisão. A decisão foi proferida na noite desta quinta-feira, com vitória do CRAC, de Catalão (GO), sobre Metropolitano-SC, Brasiliense e Tiradentes-CE.

Cada um dos clubes tinha o seu argumento. O Tiradentes alegava ter sido o quinto colocado geral da Série D, enquanto o Metropolitano ponderava que foi o melhor dentre os times eliminados nas quartas de final. Assim, havia sido o quinto colocado e primeiro na fila dos que deveria subir. O Brasiliense afirmava que, dentre os times rebaixados para a Série D, era o de melhor campanha na Serie C e, por isso, deveria ficar com a vaga em aberto.

Caio Cesar Rocha, vice-presidente interino do STJD, porém, deu ganho de causa ao CRAC em seu despacho. Na avaliação dele, os clubes que disputaram a Série D brigavam por quarto vagas no acesso e que, em nenhum momento, ponderou-se que o quinto colocado poderia subir.

A briga, assim, ficou entre Brasiliense e CRAC, com vantagem para os goianos porque, no entender de Rocha, a equipe estava no mesmo grupo do Betim e, assim, ficou à frente dos mineiros quando estes foram rebaixados por decisão do próprio STJD. O Brasiliense, ponderou o auditor, estava num grupo que teve mais equipes e, por isso, teve a chance de somar mais pontos.

A CBF até já divulgou a tabela da Série C com a inclusão do Betim. A competição começa no próximo dia 27, com os goianos visitando o Cuiabá em Lucas do Rio Verde. A equipe está no Grupo A, com Botafogo-PB, CRB, Fortaleza, Treze-PB, Águia de Marabá, Salgueiro-PE, ASA e Paysandu.

A queda do Betim, adiada pela decisão em 1º grau, havia sido determinada pelo STJD em novembro do ano passado. O tribunal punira o time por causa do não pagamento de uma dívida ao The Strongest, da Bolívia, referente à transação do atacante Pablo Escobar. A sanção, prevista no Código Disciplinar da Fifa, fora confirmada pelo Pleno do STJD em fevereiro deste ano.

O clube, então, acionou a Justiça comum e a 4ª Vara Cível de Betim concedeu decisão favorável ao clube mineiro. A CBF acatou a determinação e, em fevereiro, divulgou a tabela da Série C com a presença do Betim. O STJD, contudo, não aprovou a decisão e decidiu pela suspensão das tabelas tanto da Série C quanto da Série D.

Depois desta decisão, o tribunal recuou e decidiu liberar a publicação da tabela da terceira divisão, confirmando a inclusão do Betim. No entanto, a permanência do time na Série C foi vetada pelo TJ no fim di mês passado.