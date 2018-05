Craig Levein é liberado para assumir seleção da Escócia

O acordo foi divulgado depois de a Federação Escocesa de Futebol aceitar recompensar o Dundee United, clube que vinha sendo dirigido por Levein, pela ausência do treinador. Após o acordo, o Dundee designou Peter Houston como técnico interino do time, que disputa a primeira divisão do Campeonato Escocês.

O presidente do Dundee United, Stephen Thompson, afirmou que se despediu de Levein com "gratidão e melhores desejos para o futuro".