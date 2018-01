Craque do futsal reforça o Palmeiras A difícil situação econômica do futebol brasileiro, aliada às dificuldades que o técnico Marco Aurélio vem encontrando para montar uma equipe forte, fizeram o Palmeiras apelar para o inusitado. O clube recorreu ao seu maior ídolo de todos os tempos, Ademir da Guia, atrás de uma ajuda e ele indicou a contratação do jogador da seleção brasileira de futsal, Falcão, que tem 23 anos e foi vice-campeão mundial da modalidade, ano passado na Guatemala. Atualmente, Falcão é considerado um dos dois melhores jogadores de futsal do mundo, ao lado de outro brasileiro, Manoel Tobias. Agora, ele irá tentar a sorte no futebol de campo. O mais curioso é que nem houve treino com bola nesta terça-feira, na Academia, o que frustrou um pouco Falcão, que não pôde nem mostrar seu potencial. O próprio técnico Marco Aurélio não participou das atividades e nem fez questão de avaliar a habilidade do novo reforço, que apenas correu em volta do gramado e fez alongamento com o resto do grupo. "Vim para cá pensando em uma bola de futebol, para já começar a minha adaptação", lamentou o jogador, canhoto, cuja posição no campo será de meia-esquerda. Segundo Falcão, está quase tudo certo entre ele e o clube, faltando apenas a assinatura do contrato, que deverá ocorrer nos próximos dois dias. Ademir da Guia contou que a diretoria do Palmeiras respondeu com entusiasmo à idéia de integrar o jogador do futsal. Ademir viu Falcão atuar num campeonato promocional de futebol society e ficou encantado com o seu toque de bola e sua visão de jogo. "Com seu talento, jogar futebol de campo é até mais fácil, pois há muito mais espaço", observou o ídolo palmeirense. Ademir disse que não irá receber nenhuma comissão por intermediar a negociação. Segundo Falcão, não haverá problema com relação a uma rescisão contratual com o Banespa, clube de futsal pelo qual ele atua no momento. O jogador só não quer entrar numa fase longa de testes no Palmeiras. Sua intenção é já estar profissionalizado a partir de sexta-feira. "Tenho um contrato estável com o Banespa e não quero trocar o certo por apenas uma incógnita" observou. Falcão ressaltou que, no máximo em três semanas, já terá condições de estar completamente adaptado ao esquema tático de Marco Aurélio. Para a partida contra a Ponte Preta, sábado em Campinas, o técnico não poderá contar com Claudecir, expulso contra o Rio Branco, com o zagueiro Gilmar, que recebeu o segundo cartão amarelo. Apesar da contratação dos atacantes Muñoz e Fábio Junior, Marco Aurélio continua exigindo reforços da diretoria. "Todos sabem que há posições carentes em nosso elenco". O Palmeiras está tentando contratar o lateral-esquerdo Rubens Júnior, que já atuou no clube e que foi recentemente dispensado pelo Porto, de Portugal.