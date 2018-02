Craques brasileiros desembarcam para festas de fim de ano

O Aeroporto Internacional de Guarulhos teve uma manhã agitada nesta segunda-feira. Parte da ‘legião brasileira’ que atua no futebol europeu voltou para casa para passar a folga de fim de ano. Alguns jogadores chegaram com o sorriso no rosto; outros desembarcaram com o semblante fechado. Tudo reflexo da rodada de campeonatos pela Europa, no sábado e no domingo. Eleito pela Fifa como melhor do mundo, Kaká ainda comemora o prêmio. Mas, ao mesmo tempo, lamenta a situação do Milan no Campeonato Italiano - é o 12ª colocado, com 18 pontos. "Esse ano só faltou conquistar o Italiano, que agora ficou ainda mais difícil pela distância que eles (da Inter) conseguiram", admitiu o craque brasileiro, lembrando que o principal rival está com 43 pontos. "O meu desafio agora é repetir o que fiz nesse ano em 2008." Robinho e Júlio Baptista, companheiros no Real Madrid, também não escondiam a alegria. Mesmo porque, os dois saíram vitoriosos do grande clássico espanhol, domingo, contra o Barcelona. Júlio Baptista ainda festejava o golaço que selou a vitória do Real sobre o Barcelona, por 1 a 0. "Realmente foi um dos momentos que não esquecerei jamais na minha vida", admitiu o jogador. Já Robinho estava ansioso para conhecer pessoalmente o seu filho, Róbson Júnior, que nasceu no último dia 17.