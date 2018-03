Craques começam a voltar ao Real Aos poucos, o ?Dream Team? do Real Madrid vai ganhando ritmo para a temporada 2002/2003. Depois de golear (10 a 0) uma seleção formada por jogadores da região norte de Estiria (Áustria), o time espanhol tem um compromisso que deve ser um pouco mais complicado. Neste domingo, em Graz, enfrenta a GAK - terceira colocada da temporada passada da primeira divisão da liga austríaca. O técnico Vicente del Bosque já confirmou que Zidane, Figo e Makelele deverão jogar alguns minutos, já que não participaram do jogo passado por causa de contusão. Por outro lado, o zagueiro Júlio César, recuperando-se de uma operação no púbis, e o goleiro César, que ainda sente dores da contusão que sofreu no pé na final da Liga dos Campeões da Europa, estão fora por enquanto. O português Luís Figo, que ficou sem jogar pelo time no fim da temporada passada por causa de uma lesão no tornozelo direito, mas disputou a Copa por Portugal, voltou a treinar. O médico Juan Carlos Hernández acompanha seus movimentos. "Ele está bem, realizando exercícios de recuperação e reabilitação. Está trabalhando muito, fortalecendo os músculos em volta da articulação o máximo possível e o tornozelo está agüentando. Figo faz exercícios específicos para evitar uma recaída. Pretendemos acabar com essa instabilidade que ainda preocupa", assegurou o médico do Real Madrid. O GAK, que conseguiu uma vaga para participar da fase preliminar da Liga dos Campeões 2002/2003, é comandado pelo holandês Thijs Libregts. A maior estrela do elenco é o atacante Roland Brunmayr, artilheiro do campeonato passado, com 27 gols. O cérebro da equipe é o croata Bazinas. Outro jogo - Em partida amistosa contra o Xove Lago, o La Coruña, comandado por Javier Irureta, venceu por 3 a 0. A equipe dominou, mas só abriu o placar aos 30 minutos, com Pandini, de cabeça. No segundo tempo, o Deportivo continuou dominando e aumentou a vantagem logo aos dois minutos, com Iván Pérez, que completou o cruzamento de Héctor. O terceiro foi marcado por Fernando, aos 35 minutos.