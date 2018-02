Craques da seleção vão ganhar férias Manter a liderança nas Eliminatórias do Mundial de 2006 e, se possível, conseguir se distanciar dos adversários. É com este pensamento que o técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, desembarcou hoje no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio. Por isso, até mesmo um empate nos dois próximos jogos pelas eliminatórias, contra a Bolívia, dia 5 de setembro, e a Venezuela, em 10 de outubro, é hipótese descartada pela comissão técnica, que para preservar o time poupará seus principais jogadores durante a Copa América do Peru, entre os dias 6 e 25 de julho. "Temos a possibilidade de aumentar nossa liderança, porque teoricamente os dois próximos jogos são mais fáceis. Em casa, contra a Bolívia, a obrigação de ganhar os três pontos é nossa", afirmou Parreira, comemorando o fato de a vitória do Brasil sobre a Argentina e o empate com o Chile ter representado um salto da equipe na tabela de classificação: passou do quarto lugar para a liderança isolada das eliminatórias, com 13 pontos. Parreira enfatizou que o bom momento da seleção trouxe mais confiança ao grupo e, com isso, seu trabalho para armar taticamente a equipe foi facilitado. Lembrou que no mesmo período das Eliminatórias para a Copa da Coréia e Japão, o time viveu uma crise, por não conseguir se firmar na competição e ocupar apenas a quarta colocação. "Caminhamos muito em um ano e meio. O time está bem, as jogadas aparecendo e, principalmente, tenho opções para escalar o time", explicou Parreira, que em seguida ressaltou a necessidade de a liderança não iludir o grupo. "Estamos confiantes, mas sabemos que está todo mundo embolado e até o último colocado tem chances de classificação. A vaga só vai ser decidida nas últimas rodadas." Até para manter o bom desempenho do grupo e evitar uma queda de rendimento nas Eliminatórias, Parreira evidenciou hoje que vai poupar alguns jogadores na Copa América. Confirmou somente a ausência do lateral-direito Cafu, do Milan, mas seus companheiros de time, o goleiro Dida e o meia Kaká; o atacante Ronaldinho Gaúcho, do Barcelona; o lateral-esquerdo Roberto Carlos e o atacante Ronaldo, ambos do Real Madrid, também não vão jogar no Peru. "Evidente que o grupo será diferente do que está atuando. Por exemplo, o Cafu completa hoje (07) 34 anos, jogou todos os jogos deste ano pelo Milan e pela seleção. Mesmo que não me pedisse, estaria fora. Merece descansar e preciso dele inteiro em setembro", disse Parreira, que não menosprezou a Copa América, mas ressaltou o incoveniente de disputá-la neste momento. Quarta-feira, ele convoca jogadores para a competição sul-americana. Antes de embarcar para a cidade peruana de Arequipa, o grupo vai ficar concentrado na Granja Comary, em Teresópolis, entre os dias 23 e 1º de julho. Antes, o treinador viajará a Portugal para assistir a cinco jogos da Eurocopa. Retornará ao Brasil no dia 17. Após marcar três gols contra a Argentina, Ronaldo era um dos mais eufóricos no desembarque, ao lado do zagueiro Juan, do Bayern Leverkusen, do atacante Adriano, do Parma, além do goleiro Júlio César e do meia Felipe, ambos do Flamengo. O artilheiro da seleção festejou a boa performance, avisou que está de férias e, compromisso, só mesmo o revezamento da Tocha Olímpica, no dia 13 de setembro, no Rio. "Agora, quero curtir minhas férias, descansar um pouco para voltar bem contra a Bolívia, em setembro. Deixei claro isso para a comissão técnica", disse Ronaldo, que explicou o porquê de ter atuado como um ?zagueiro? durante o empate contra os chilenos. "Tem momentos que a gente precisa se superar. Foi um momento em que o time precisou da minha ajuda na defesa. Pena que não deu para vencer."