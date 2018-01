Craques do futebol paulista lideram artilharia do Brasileiro

Depois de anos como coadjuvante, o futebol paulista voltou a comandar o Campeonato Brasileiro em 2015 tanto nas primeiras posições quanto na artilharia. Bola na rede. Dos quatro maiores goleadores da competição até a 27ª rodada, três atuam em clubes de São Paulo: o santista Ricardo Oliveira, o corintiano Jadson e o são-paulino Alexandre Pato. Daria para ter um quarto membro, Vagner Love, que tem oito gols, mas está embolado na quinta posição com outros artilheiros do torneio.

A situação é bem diferente da registrada nos dois últimos anos. Em 2013, por exemplo, nenhum clube do Estado de São Paulo terminou no G-4 nem teve representantes entre os três principais goleadores. No ano seguinte, em 2014, São Paulo e Corinthians terminaram nas primeiras posições, mas foi a vez de Fred, do Fluminense, comandar a artilharia. O único intruso nessa lista de paulistas é Lucas Pratto, do Atlético-MG, que ocupa a terceira posição na listam com 10 gols.

RICARDO OLIVEIRA - 17 gols

Aos 35 anos, o artilheiro e craque do Campeonato Paulista de 2015 continuou demonstrando a boa fase no Campeonato Brasileiro. Os gols dele ajudaram o Santos a reagir, sair da luta contra o rebaixamento e passar a sonhar por vaga na Copa Libertadores. O veterano ainda tem orientado jovens como Gabriel e Geuvânio a se firmarem como titulares do time do técnico Dorival Junior. A sensação que os marcadores têm é que não pode descolar de Ricardo Oliveira na área. Seu nome chegou a ser pedido por torcedores na seleção brasileira.

JADSON - 11 gols

Um meia armador de baixa estatura e que usa a camisa 10 do Corinthians geralmente não faz o estilo de quem seria o artilheiro do líder do campeonato. Mas Jadson tem contrariado a tendência e consegue conciliar a função de cérebro do time e ainda ajudar o ataque. Decisivo no clássico com o Santos, o meia arma as jogadas, aparece para finalizar com qualidade e tem sido muito preciso nas bolas paradas.

ALEXANDRE PATO - 9 gols

Com um gol a menos do que Lucas Pratto, do Atlético-MG, o atacante do São Paulo tem fugido à regra do restante da equipe. Pato é constante, regular e vive a melhor temporada da carreira, com 22 gols em 2015. O jogador pediu ao técnico Juan Carlos Osorio para atuar mais recuado e como meia pela esquerda, chega com facilidade e geralmente desmarcado para finalizar com precisão ao gol adversário.