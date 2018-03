Craques do passado jogam por Bianchi Craques do passado se reúnem neste domingo, a partir das 11 horas, na Vila Belmiro, em jogo beneficente para o ex-zagueiro Bianchi, que atuou no Santos de 1972 a 1978. Toda a renda da partida será revertida para o tratamento do ex-jogador, que foi vítima de derrame hemorrágico há quatro meses. Os ingressos custarão R$ 5 e serão vendidos no guichê do estádio. Já confirmaram presença nomes como Serginho Chulapa, Clodoaldo, João Paulo, Raí, Sócrates, Rivellino, Amaral, Tobias, Zenon, Basílio, Badecco, Zé Maria, Evair e César Maluco.