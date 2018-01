Craques jogam na despedida de Narciso Cafu, Roberto Carlos, Rivaldo, além de Robinho e muitos outros jogadores famosos, prometem participar da partida beneficente de despedida de Narciso dos campos de futebol, nesta segunda-feira, às 19h, na Vila Belmiro. No início do ano, o ex-volante desistiu de continuar disputando um lugar no time santista e assumiu o cargo de auxiliar-técnico de Márcio Fernandes, na equipe B do Santos. O ingresso custa R$ 5 e a renda será destinada ao Instituto Narciso, criada pelo ex-jogador para auxiliar pessoas carentes que necessitem de transplante de medula óssea. "Será uma grande festa que marcará uma fase transição na minha vida", disse Narciso. "Saio do campo de jogo e entro para o mundo da solidariedade". Narciso soube em janeiro de 2000, quando o Santos realizava uma pré-temporada em Atibaia, que sofria de leucemia e, dois anos depois, submeteu-se ao transplante de medula, tendo como doadora uma de suas irmãs. Vencida a batalha para continuar vivendo, Narciso tentou voltar a jogar profissionalmente e inclusive participou de algumas partidas no ano passado, quando o técnico santista era Leão. Aos poucos, Narciso se convenceu de que, embora seja saudável, não tem mais condições físicas ideais para continuar sendo o jogador de antes da leucemia.