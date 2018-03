Craques também já bateram em juízes Vários craques da história do futebol brasileiro foram A agressão aos árbitros não é comum no futebol, mas existem casos envolvendo muitos craques brasileiros. Na década de 60, por exemplo, Nilton Santos, a ?Enciclopédia do Futebol", mandou Armando Marques, atual diretor da Comissão da Arbitragem, a nocaute após lhe dar um violento direto no Pacaembu, num empate, por 3 a 3, entre Corinthians 3 x 3 Botafogo-RJ, em 1964. Os dois voltaram a se estranhar quatro anos depois no Maracanã. Na época, Nilton Santos era dirigente do Botafogo num jogo contra o Atlético-MG. O ex-craque partiu para cima de Marques acertando-lhe um direto no queixo. Armando se esfacelou no túnel sendo amparado pelo bandeira José Luis Barreto. Até jogadores calmos às vezes perdem a cabeça. Em 1968, Ademir da Guia, ?O Divino", inconformado com um pênalti anotado por Arnaldo César Coelho, agora analista de arbitragem da TV Globo, desferiu um bico na canela do juiz, que, cercado por outros jogadores, teve até seu bolso da camisa rasgado por Tupãzinho. O curioso é que apenas Tupãzinho foi expulso do gramado e a agressão do ?Divino" passou despercebida. Outro caso famoso envolveu o lateral-esquerdo tricampeão do mundo Everaldo num jogo do Grêmio contra o Cruzeiro. Inconformado com a marcação de um pênalti inexistente anotada pelo árbitro paulista José Faville Neto, o jogador insistiu nas reclamações e foi expulso. O árbitro, que pertencia ao quadro da Fifa, foi nocauteado com um direto no queixo, no dia 19 de outubro de 1972. Faville ficou desacordado alguns segundos e continuou apitando a partida, segurando um lenço para enxugar o ferimento no rosto. O também tricampeão, o zagueiro Brito, perdeu a cabeça no dia 31 de outubro de 1971, quando o Botafogo perdeu para o Vasco, por 1 a 0 (gol de Buglê). Brito foi expulso e, em seguida, desferiu um soco no estômago de José Aldo Pereira. O ato custou ao zagueiro um ano de suspensão. Nem sempre os agressores foram punidos à altura. Num jogo no Parque São Jorge, no início dos anos 70, Roberto Rivellino deu um bico na canela do bandeira Mário Molina, num jogo do Corinthians contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O ?Reizinho do Parque" foi suspenso por apenas cinco jogos. O voto de minerva na Junta de Justiça Desportiva foi de Ari Silva, que transformou a agressão em ?cutucão". Um escândalo. Até em amistoso os nervos ficam à flor da pele. Na estréia de Rivellino no Fluminense, em 1975, num jogo contra o seu ex-clube, o Corinthians, o agora comentarista da Globo José Roberto Wright, então iniciante, levou um pontapé do atacante corintiano Lance. Caso famoso no futebol paulista ocorreu em 1977, em Ribeirão Preto, num jogo entre Botafogo e São Paulo pelo Paulista. O jogo estava empatado por 1 a 1 quando Serginho Chulapa marcou um gol, imediatamente anulado pelo bandeira Vandevaldo Rangel. O irreverente artilheiro partiu em direção do bandeira e defsriu um chute na canela. O jogador foi suspenso por um ano.