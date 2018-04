CRB avança e vai enfrentar o Botafogo na Copa do Brasil O CRB será o próximo adversário do Botafogo na Copa do Brasil. A equipe de Alagoas sofreu para se classificar no jogo de volta, realizado na noite desta quinta-feira, em Maceió. A equipe da casa marcou aos 46 minutos do segundo tempo com Paulo Victor e conseguiu venceu o Fast Clube-AM, por 2 a 1. Na primeira partida, em Manaus, eles empataram por 1 a 1, resultado que se repetido no Nordeste levaria o confronto para os pênaltis. A partida de ida entre Botafogo e CRB está agendada para 2 de maio, em Alagoas.