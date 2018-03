CRB contrata o técnico Estevam Soares O CRB de Alagoas anunciou, nesta segunda-feira, a contratação do técnico Estevam Soares, que já trabalhou no Guarani e na Ponte Preta e que ano passado esteve no Olimpic Beirute do Líbano. Ele vai substituir a Arnaldo Lira que pediu demissão sexta-feira antes do embarque da delegação para Araras, onde o time venceu o União São João por 1 a 0. Curiosamente, esta foi a primeira vitória do time no Campeonato Brasileiro da Série B. Marcos Freitas dirigiu o time interinamente. O novo técnico já foi campeão alagoano pelo CSA em 1997. Ele se apresenta em Maceió nesta terça-feira, com a missão de levar o CRB à segunda fase. Atualmente, o time alagoano ocupa a 20ª posição, com apenas quatro pontos. ?Espero fazer um bom trabalho em Maceió. O time é jovem e pode render muito mais durante a competição", comentou o técnico. Como jogador, Estevam foi bicampeão brasileiro, pelo São Paulo em 1977 e pelo Sport Recife em 1987. Também foi campeão estadual pelo Bahia e pelo Joinville, em Santa Catarina. Começou a carreira de técnico em 1993, depois passou por vários clubes do Nordeste, como ABC e América de Natal, CSA de Alagoas. Em 1997, foi campeão de aspirantes pelo Guarani e no ano seguinte dirigiu o time principal da Ponte Preta. Febre paulista - O CSA de Alagoas, que vai participar do Campeonato Brasileiro da Série C, também contratou um técnico paulista: Ivo Secchi. Ex-preparador físico e auxiliar-técnico de Oswaldo Alvarez, o Vadão, Ivo iniciou a carreira nesta temporada, tendo dirigido o União Barbarense e o Mirassol. Já trabalhou no futebol alagoano a alguns anos atrás, mas na condição de fisicultor.