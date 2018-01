CRB derrota a Barbarense: 2 a 1 O técnico José Carlos Serrão sofreu sua primeira derrota no comando do União Barbarense na tarde deste sábado, quando foi à Maceió e perdeu por 2 a 1 para o CRB, no Estádio Rei Pelé. Desde sua estréia, na nona rodada, foram duas vitórias e dois empates. O resultado voltou a deixar o time do interior de São Paulo perto da zona do rebaixamento. Agora é o 15.º colocado, com 16 pontos. O CRB, por sua vez, voltou a figurar entre os oito primeiros colocados, tendo alcançado 21 pontos e assumido a sexta colocação. O jogo começou movimentado e logo aos quatro minutos Adilson cobrou falta com estilo e abriu o placar para o CRB. No ataque, o União Barbarense não demorou a empatar. Aos 13, o estreante Luciano aproveitou confusão na área e fez o gol dele. Ainda no prim eiro tempo, o goleiro Neneca garantiu o empate ao time paulista. O jogo, que já estava complicando para o União, ficou ainda mais difícil quando o volante Leonel foi expulso, logo no início da etapa final. A vitória alagoana, que era questão de tempo, foi confirmada aos 27 minutos, quando Cristiano recebeu sozinho e t ocou na saída do goleiro. No sábado, o CRB vai até Recife, onde enfrenta o Santa Cruz. Já o União recebe o Grêmio, no domingo.