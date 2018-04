CRB e Marília vencem em casa pela Série B do Brasileiro

O Criciúma praticamente disse adeus à briga pelo acesso no Campeonato Brasileiro da Série B. O CRB venceu o time catarinense, por 2 a 0, na noite desta terça-feira, em Maceió, na abertura da 35.ª rodada da competição. No outro jogo, o Marília bateu o Santo André, por 4 a 2, em casa, e continua sonhando com a elite nacional. Veja também: Classificação Calendário / Resultados Com dois gols do atacante Nicácio - o primeiro deles aos 45 segundos do primeiro tempo -, o CRB venceu o Criciúma, no Estádio Rei Pelé. O resultado afastou o time alagoano, décimo colocado com 47 pontos, do risco de rebaixamento. Já a equipe catarinense, que chegou ao sexto jogo sem vencer, ficou mais longe do acesso. Ocupa o sétimo lugar, com 50 pontos. Cinco a menos que o quarto colocado, o Ipatinga. Em uma partida emocionante, o Marília bateu o Santo André, no Estádio Bento de Abreu, em Marília. Os donos da casa chegaram aos 50 pontos e assumiram quinto lugar, mantendo remotas chances de subir. Enquanto isso, a equipe do ABC paulista, que estava invicta há três partidas, segue em 16.ª, com 42. O jogo teve duas viradas ainda no primeiro tempo. O Marília saiu na frente com Diego, mas os visitantes viraram com Pará e Leandrinho. O Mac correu atrás do prejuízo e voltou a virar o placar com gols de Leandrinho. Já nos acréscimos do segundo tempo, Wellington Amorim fechou o placar. A rodada marca dois jogos nesta sexta-feira e mais seis jogos no sábado. O Coritiba já garantiu o acesso, enquanto o Ituano está matematicamente rebaixado para a Série C.