CRB e Sport empatam pela Série B Completando a primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, CRB e Sport Recife empataram, por 1 a 1, neste domingo à tarde, no Estádio Rei Pelé, na capital alagoana. O Sport saiu na frente com Gaúcho cobrando pênalti aos 10 minutos do primeiro tempo. O empate do time da casa saiu aos 27 minutos com o zagueiro Paulo Roberto. Na segunda rodada, no próximo domingo, o Sport receberá o Paulista, seu algoz na Série B do ano passado, na Ilha do Retiro - em 2002, o time de jundiaiense eliminou o Leão nas oitavas-de-final. No meio de semana, o time pernambucano enfrenta o Fluminense, pela Copa do Brasil. No primeiro jogo, no Maracanã, o Sport venceu por 1 a 0. O CRB jogará, na sexta-feira, com o Londrina-PR, no interior do Paraná.