CRB e Vila Nova vencem na Série B CRB e Vila Nova foram os outros times vencedores da rodada desta terça-feira à noite da Série B do Campeonato Brasileiro. Os dois venceram Avaí e Bahia, respectivamente. No Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), o CRB chegou à sua terceira vitória consecutiva ao bater o Avaí por 2 a 1. Túlio, aos 36 minutos do primeiro tempo, e o atacante Nilson Sergipano, aos nove minutos, marcaram para os alagoanos, com Samuel descontando aos 45 minutos do segundo tempo. O CRB agora soma 11 pontos e ocupa a quarta posição. O time catarinense, com nove pontos, é o sexto colocado. Já o Vila Nova venceu o Bahia por 1 a 0, em Goiânia (GO), no Estádio Serra Dourada, e se recupera depois de passar quatro jogos sem vitória. Esta foi a primeira vitória do técnico Mauro Galvão, há três rodadas no comando do campeão goiano. O gol foi marcado por Leandro Matera, aos 35 minutos do segundo tempo, numa cobrança de falta. O Vila, agora, soma sete pontos, e ocupa a 12.ª posição, enquanto o Bahia, com 10 pontos, é o quinto colocado.