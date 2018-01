CRB elimina Vasco da Copa São Paulo A maior zebra da Copa São Paulo de Juniores aconteceu na tarde desta quinta-feira, no Grupo B. O CRB-AL, mesmo atuando a maior parte do jogo com um a menos, derrotou o Vasco por 1 a 0, no estádio Joaquim de Moraes Filho, em Taubaté. Com a derrota, o time carioca já está desclassificado da competição, já que ocupa a terceira posição, com apenas um ponto. A equipe alagoana, líder do grupo com seis pontos, disputará no próximo domingo a vaga com o Guarany, de Sobral (CE), segundo colocado, com quatro pontos. O time-sede Taubaté também está fora, já que em dois jogos não somou nenhum ponto. O único gol da partida foi marcado por Ericksson aos 35 minutos do primeiro tempo. Com a vitória nas mãos e um jogador a menos, o CRB passou praticamente toda a partida em seu campo de defesa, explorando os contra-golpes. Mesmo com o domínio territorial, os vascaínos não souberam aproveitar as oportunidades criadas. Na preliminar deste jogo, o Guarany derrotou o Taubaté por 3 a 1, garantindo-se na briga pela vaga do grupo. Os gols do time cearense foram marcados por Daniel Sobralense (2) e Daniel Silva. Oliveira descontou para o time da casa. Grupo F - Outro clube carioca que se deu mal na rodada é o Flamengo. O time rubro-negro não saiu de um magro empate sem gols contra o Paysandu, em Barueri, pela Grupo F. Agora terá que derrotar a equipe da casa, que goleou na preliminar o Santa Cruz por 3 a 0. O time da Grande São Paulo é o líder, com seis pontos, enquanto o Flamengo é o vice, com quatro. O Paysandu tem um, seguido pelo Santa Cruz com zero.