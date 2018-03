CRB empata com o Palmeiras em São Paulo O empate contra o CRB, por 1 a 1, hoje à tarde, no Parque Antártica, custou caro ao técnico Jair Picerni. Ele saiu de campo xingado injustamente de burro pela torcida palmeirense. Desta vez o treinador não pode ser responsabilizado sozinho pelo resultado negativo. Os jogadores merecem uma parcela de culpa bem maior. Foram eles que cometeram a maior de todas as imprudências para um time de futebol: desprezaram o modesto CRB. O castigo palmeirense só não foi maior porque o árbitro carioca, Luís Antonio Silva Santos, ajudou, deixando de marcar um pênalti claro do zagueiro Leonardo em Sandro Goiano, aos 18 minutos do segundo tempo, quando o placar apontava 1 a 0 para o Palmeiras. Quem duvida disso basta ouvir o goleiro Marcos criticando a postura de seus companheiros. "É um erro pensar que na série B o Palmeiras ganha na hora que quiser", desabafou o goleiro. Marcos tinha razão. O Palmeiras não foi nem sombra daquele time guerreiro que goleou o São Raimundo (4 a 0) no Parque Antártica e o Caxias (4 a 1) em Caxias do Sul. O que se viu hoje foi um grupo de jogadores querendo resolver sozinho a situação, como se cada um estivesse jogando para si, e não pelo Palmeiras. Achar que o modesto CRB seria uma presa fácil foi um desrespeito não só ao adversário, mas principalmente aos 24.132 torcedores que pagaram ingresso - especialmente os palmeirenses, que em momento algum deixaram de incentivar a sua equipe. No primeiro tempo, principalmente, o futebol foi digno de sono. É verdade que por duas vezes a trave impediu o gol palmeirense, em duas jogadas de bola parada, aos 9 e aos 14 minutos. Mas, fora isso, o time foi incompetente também para se impôr diante da proposta defensiva de seu adversário. Sem qualquer tipo de planejamento, o time atacou por atacar. Tudo que o CRB precisou para segurar o empate nos primeiros 45 minutos foi um mínimo de atenção nas bolas alçadas sobre a sua área. Só no primeiro terço do segundo tempo o Palmeiras ameaçou premiar a sua torcida com um futebol melhor. A troca de Élson por Pedrinho chegou a dar um alento ao time de Jair Picerni mas foi do trio Diego Souza, Vágner e Anselmo que saíram as poucas jogadas de qualidade. Tabelando em velocidade na entrada da área, Diego Souza teve uma grande chance de abrir o placar aos 13 minutos mas acabou errando na conclusão. Mas foi na jogada seguinte que saiu o gol, por intermédio de Anselmo, que acertou uma bomba de fora da área. Qualquer um esperava que o Palmeiras fosse embalar depois do gol. O time, de fato, chegou a dar essa impressão. Diego Souza e Vágner até tentaram outras tabelas com Anselmo, mas na hora em que o time precisou do sprint final para consumar a vitória, faltou vibração. O CRB logo percebeu que nada estava perdido e resolveu atacar. Aos 19 minutos, Sandro Goiano foi derrubado na área por Leonardo. O árbitro, bem colocado, não marcou o pênalti porque não quis. O CRB não desanimou e continuou atacando. Aos 36, Marquinhos passou como quis por Leonardo e bateu na saída de Marcos, sem qualquer chance para o goleiro, calando o Parque Antártica. Ficha Técnica Palmeiras: Marcos; Corrêa, Daniel, Leonardo e Marquinhos (Lúcio); Marcinho, Alceu, Élson (Pedrinho) e Diego Souza; Anselmo, Vágner (Edmílson). Técnico: Jair Picerni. CRB: Santos; Saulo, Márcio Pereira, Selmo Lima e Kel; Anderson, Lico, Wagner Wesley (Róbson) e Alemão (Lino); Marquinhos (Marcelinho) e Sandro Goiano. Técnico: Estevam Soares. Gols: Anselmo aos 15 minutos e Marquinhos aos 36 minutos do segundo tempo. Árbitro: Luís Antônio Silva Santos (RJ) Cartão amarelo: Sandro Goiano, Anderson, Selmo Lima e Daniel. Renda: R$ 250.310,00 Público: 24.132 pagantes Local: Parque Antártica, hoje à tarde. classificação