CRB empata e deixa lanterna da Série B Três partidas completaram a terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, neste domingo à tarde, no Dia das Mães. No Estádio Rei Pelé, em Maceió, o CRB recebeu o Sport Recife e, em dia de pouca inspiração dos atacantes, não conseguiu ir além de um empate sem gols. Mesmo assim, o time alagoano deixou a última colocação na tabela. Agora é o 20º colocado, com dois pontos. O Sport assumiu a sétima posição, com cinco pontos. A última colocação ficou para o Guarani, que foi goleado, em Jundiaí, pelo Paulista por 4 a 0. Cristian, Jéferson, Léo e Márcio Mossoró marcaram e deflagraram a crise no time campineiro, rebaixado ano passado. Apesar do resultado, o técnico José Carlos S errão foi mantido no cargo pela diretoria. O time de Jundiaí, ainda invicto, é o sexto colocado, com cinco pontos, e tem vaga garantida nas quartas-de-final da Copa do Brasil. Completando a rodada, a Portuguesa conheceu sua primeira derrota. A Lusa, que não perdia desde a chegada de Giba no comando, acabou caindo por 1 a 0 diante do Santa Cruz, no Estádio do Arruda, em Recife. O único gol da partida foi marcado pelo meiocampis ta Zada. A derrota deixou a Lusa na quinta colocação, com seis pontos. O Santa Cruz chegou aos sete pontos e assumiu a terceira colocação. Após o fechamento da rodada, o Santo André se manteve na liderança com uma campanha perfeita. Na última sexta-feira, o time venceu o Vitória por 2 a 1 e alcançou nove pontos. Na segunda colocação aparece o Bahia, com sete pontos, que venceu o União Barba rense por 1 a 0. A quarta rodada começa terça-feira com dois jogos, a partir das 20h30: União Barbarense x Marília e Caxias x Gama. Confira os resultados da rodada: terça-feira - Anapolina 1 x 2 Náutico e Ceará 2 x 0 Criciúma; sexta-feira - Bahia 1 x 0 União Barbarense e Santo André 2 x 1 Vitória; sábado - Avaí 2 x 0 Caxias, Marília 2 x 0 São Raimundo, Gama 1 x 1 Vila Nova e Grêmio 0 x 2 Ituano; domingo - CRB 0 x 0 Sport, Paulista 4 x 0 Guarani e Santa Cruz 1 x 0 Portuguesa.