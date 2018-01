CRB estréia reforços em Maceió O Clube de Regatas Brasil (CRB) participa pela 6ª vez do Série B do Campeonato Brasileiro. Ele foi fundado em 1912, tendo a sua melhor campanha na Série B em l997 quando ficou na quinta colocação. O clube, que no ano passado completou 90 anos de fundação estréia domingo, contra o Sport do Recife, no estádio Rei Pelé, em Maceió. O técnico Arnaldo Lyra é adepto do esquema 3-5-2. Ele decidiu manter a base que disputou o estadual, com poucos reforços. O centroavante Sandro Goiano fica no banco, pelo menos na estréia, como opção. Time-base CRB: Santos; Paulo Roberto, Márcio Pereira e Róbson; Saulo, Kel, Anderson, Lino e Marcelinho; Wagner Wesley e Marquinhos. Técnico: Técnico: Arnaldo Lyra.