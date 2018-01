CRB faz 91 anos e enfrenta o Remo O Clube de Regatas Brasil (CRB) já está escalado para a partida contra o Remo, neste domingo à tarde, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Robertinho está confiante na vitória, principalmente porque o Remo já está classificado e joga com o time desfalcado de alguns titulares. "Mesmo assim, temos que ter cuidado, porque o time do Remo já mostrou que é forte e perigoso", ponderou o treinador regateano. Apesar da eliminação do CRB, pois a derrota para o Brasiliense na última rodada tirou as chances de classificação do time alagoano, o técnico Robertinho promete colocar o time em campo para uma partida decisiva: ou tudo ou nada. Ele ainda acredita que, matematicamente, o CRB ainda tem chances de classificação, mas para isto tem que ganhar do Remo. O jogo faz parte das comemorações dos 91 anos do "Galo". Promoção - A partida acontece no estádio Rei Pelé, com portões abertos para o torcedor, que para assistir ao jogo basta levar para um quilo de alimento não perecível. A promoção é do governo do estado, que irá doar os alimentos arrecadados com entidades que cuidam de pessoas carentes.