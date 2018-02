CRB goleia Anapolina pela Série B A oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série B foi completada neste domingo à tarde, com a partida entre CRB-AL e Anapolina-GO. No estádio Rei Pelé, em Maceió, o clube alagoano não bobeou e venceu por 3 a 0. Esta foi a primeira vitória do CRB na competição, que segue mal na tabela de classificação. Com sete pontos, o clube é o 21º colocado e estaria rebaixado se o campeonato terminasse agora. Com a vitória, apenas o Londrina-PR ainda não venceu no campeonato. A Anapolina também não está em situação confortável no campeonato. Apesar de já ter vencido três vezes, o clube não empatou nenhum jogo e foi derrotado nas demais cinco partidas. Com nove pontos, é o 16o colocado. Na partida deste domingo, o CRB começou na pressão e abriu o marcador logo aos 14 minutos, com Anderson, de falta. O jogo, a partir daí, ficou parelho e o placar só voltou a ser movimentado na segunda etapa. Aos 23 minutos, Fumaça, que entrou no decorrer da partida, ampliou. Já nos descontos, Zé Carlos deu números finais ao duelo. Ainda no domingo, mas pela manhã, o Mogi Mirim derrotou em casa o Bahia-BA, por 2 a 1. Esta foi a segunda vitória consecutiva do time, que mesmo assim ainda seria rebaixado. Com oito pontos, o clube é o 19o colocado. Já o Bahia é o sétimo colocado, com 1 3 pontos. Líder isolado - A rodada foi fechada com o líder Brasiliense, com 20 pontos, ampliando em quatro pontos a sua diferença para os três vice-líderes: Náutico, Fortaleza e Paulista, todos com 16 pontos. Se a competição acabasse agora os oito times qualificados para a segunda fase seriam: Brasiliense, Náutico, Fortaleza, Paulista, Vila Nova, Ceará, Bahia e Ituano. Os últimos seis colocados e que seriam rebaixados são: Mogi Mirim, Caxias, CRB, América-RN, Londrina e Santo André. O time paulista está com zero ponto, mas ainda espera recuperar os 12 pontos perdidos no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) pelo uso irregular de dois jogadores nas duas primeiras partidas. O recurso será julgado na quinta-feira no Rio de Janeiro.