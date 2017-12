CRB joga empolgado no Rio de Janeiro Depois de golear o rival ASA por 5 a 2, no último domingo, pelo Campeonato Alagoano, o CRB vai motivado até o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Flamengo nesta quarta-feira, às 20h30, em Edson Passos, na partida de volta entre as duas equipes pela Copa do Brasil. No jogo de ida, em Maceió, a partida terminou empatada em 4 a 4. Assim, o time de Alagoas precisa de uma vitória simples para continuar na competição. Precisando vencer - um empate até 3 a 3 classifica o Flamengo por ter feito mais gols fora de casa -, o técnico Marcelo Chamusca promete colocar o CRB no ataque.