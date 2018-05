CRB leva 3 gols no fim, mas vence Tupi e mantém vivo o sonho do acesso

Deu a lógica no duelo dos opostos realizado na noite desta terça-feira, no estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora (MG). Com uma grande atuação do atacante Welinton Júnior - autor de três gols -, o CRB se manteve vivo na briga por uma vaga no G4 (zona de acesso) - e praticamente rebaixou o Tupi com a vitória por 4 a 3, pela 35.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Essa foi a segunda derrota seguida do Tupi, que está virtualmente na Série C. Na penúltima colocação, com 30 pontos, o time mineiro tem sete a menos que o Oeste, primeiro fora da zona de rebaixamento. Já o CRB se manteve vivo na briga por uma vaga na elite, chegando aos 55 pontos.

O primeiro tempo foi bastante movimentado, com os dois times buscando o ataque, mas se deu melhor quem soube aproveitar as oportunidades. Cinco minutos depois de ter um gol anulado, o CRB abriu o placar com Diego, que recebeu de Neto Baiano e tocou na saída de Rafael Santos.

Em busca do empate, o Tupi sofreu o segundo no contra-ataque. Welinton Júnior dominou no peito lançamento de Flávio Boaventura e finalizou rasteiro aos 39 minutos.

Em busca do empate, o Tupi se lançou à frente e levou dois gols no contra-ataque. Aos cinco, Welinton Júnior recebeu nas costas da defesa e finalizou rasteiro. Na sequência, Bocão foi até a linha de fundo e cruzou para o atacante marcar seu terceiro gol no jogo, aos 16.

Quando a partida parecia finalizada, o time mineiro acordou e quase conseguiu o empate. Hiroshi diminuiu em chute cruzado aos 29 e Marcos Serrato marcou dois minutos depois. Aos 44 minutos, Sávio recebeu cruzamento de Jonathan e cabeceou no canto de Júlio César. A reação dos donos da casa, porém, parou por aí.

O Tupi volta a campo no próximo sábado, contra o Atlético-GO, às 19h30, no Estádio Olímpico, em Goiânia, enquanto o CRB recebe o Paysandu, às 20h30, no Rei Pelé, em Maceió (AL). Os jogos são válidos pela 36.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

TUPI 3 X 4 CRB

TUPI - Rafael Santos; Henrique, Gabriel Santos, Bruno Costa e Luiz Paulo; Renan Teixeira, Marcel (Marcos Serrato), Recife (Sávio) e Hiroshi; Jonathan e Giancarlo (Rubens). Técnico: Ricardinho.

CRB - Júlio César; Bocão, Flávio Boaventura, Adalberto e Diego; Glaydson Almeida, Matheus Galdezani (Somália), Pery e Roger Gaúcho; Welinton Júnior e Neto Baiano (Zé Carlos). Técnico: Mazola Júnior.

GOLS - Diego, aos 19, e Welington Júnior, aos 39 minutos do primeiro tempo; Welinton Júnior, aos cinco e aos 16, Hiroshi, aos 29, Marcos Serrato, aos 31, e Sávio, aos 44 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza (SP).

CARTÕES AMARELOS - Gabriel Santos e Renan Teixeira (Tupi); Glaydson Almeida e Pery (CRB).

RENDA - R$ 2.880,00.

PÚBLICO - 158 pagantes.

LOCAL - Estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora (MG).