CRB mantém o time contra a Portuguesa O CRB enfrenta a Portuguesa nesta sexta-feira ainda em busca da sua primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo está marcado para começar às 20h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió. O técnico Heron Ferreira praticamente manteve o mesmo time que conquistou um empate sem gols contra o Marília, na rodada passada. A única novidade do CRB é a escalação do meia Marcinho no lugar de Leandrinho, que cumpre suspensão automática. Com apenas três pontos, em cinco jogos no campeonato - três empates e duas derrotas -, o CRB precisa vencer para fugir da zona de rebaixamento. O problema é que o time alagoano tem o pior ataque da competição. Nos cinco jogos, levou sete gols e fez apenas dois.