CRB muda esquema para pegar o Palmeiras O técnico do Clube de Regatas Brasil (CRB), Estevam Soares, decidiu não mexer no time que vai enfrentar o Palmeiras, neste sábado, às 16 horas, no Parque Antártica, em São Paulo, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O treinador disse ter gostado do desempenho da equipe na vitória por 3 a 1 sobre o Mogi Mirim no último sábado e concluiu que não deveria promover nenhuma alteração. Soares não muda a escalação, mas revela que pretende o esquema de jogo e a postura dos jogadores em campo. O técnico quer um time determinado na marcação, mas que saiba explorar com velocidade os contra-ataques. Segundo ele, os atletas precisam estar conscientes que vão enfrentar um adversário forte, na casa do inimigo. Questionado sobre o que fazer para surpreender o Palmeiras, Estevam Soares disse apenas que a sua preocupação é o posicionamento. "Não vamos mudar muita coisa na nossa forma de jogar, apenas teremos mais cuidados na marcação", afirmou. Faz parte dessa nova postura, recuar o volante Lico para a zaga, adaptando o time ao esquema 3-5-2. A arma do CRB para surpreender o Palmeiras será o contra-ataque, para isso o time deposita toda sua confiança na velocidade do atacante Sandro Goiano.