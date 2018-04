CRB poupa jogadores contra Santo André O Clube de Regatas Brasil (CRB) joga desfalcado de três titulares na partida contra o Santo André, nesta sexta-feira, à noite (20:30 horas), no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, na grande São Paulo. O técnico do CRB, Heron Ferreira, decidiu poupar dois jogadores que estão pendurados com dois cartões amaralos: o zagueiro Selmo Lima (Bruno) e o meia Rodrigo Santos (Anderson) . Além dos dois "pendurados", o CRB não vai poder contar com o meio-campista Mauro César, suspenso por ter recebido três cartões amaralos. Para a vaga dele, o técnico deslocou o lateral Claudinho. Com isso, Rogerinho volta para a lateral esquerda. Apesar dos desfalques, Heron Ferreira está confiante em uma vitória sobre o Santo André, pela 20ª rodadas do Brasileiro da Série B. Ele espera um resultado positivo, para o time entar confiante na partida contra o Sport, no próximo dia 10, em Maceió.