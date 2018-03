CRB pronto para enfrentar o Botafogo A escalação do time do CRB que irá enfrentar o Botafogo neste sábado, às 17 horas, no estádio Rei Pelé, em Maceió, está praticamente definida. A única dúvida do técnico José Arnaldo Lira é com relação a escalação do atacante Sandro Goiano que aguarda uma decisão jurídica. Os dirigentes do CRB esperam que o estádio esteja lotado e que a renda seja superior a 80 mil reais.