CRB surpreende e vence o Marília O Marília foi surpreendido em casa, neste sábado à tarde, e perdeu por 3 a 2 para o CRB, no Estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal. O time alagoano subiu para a terceira posição do Campeonato Brasileiro da Série B, com 17 pontos, graças aos dois gols do atacante Cacá e também às grandes defesas do goleiro Jéferson que, praticamente, sozinho, garantiu a vitória fora de casa. O time paulista, com 10 pontos, é 15.º colocado. Esta foi a segunda derrota seguida do Marília, que na rodada anterior tinha perdido para o Vila Nova, por 2 a 1, em Goiânia. No final do jogo, os ânimos ainda ficaram exaltados quando o zagueiro Émerson, do CRB, saiu de campo fazendo gestos obscenos para a torcida. Além de marcar um gol, ele se vingou por ter sido dispensado no ano passado do clube local. Os dirigentes marilienses não gostaram e saíram para a briga, logo contornada pela ação da polícia. Do outro lado, Cacá e Jéferson eram festejados pelo técnico Luís Carlos Cruz. "Nosso time teve garra para vencer", resumiu ele. Tudo foi definido no primeiro tempo. O time da casa tentou pressionar, mas o CRB se aproveitou bem dos contra-ataques. Émerson, de falta, abriu o placar aos 13 minutos, mas Catanha empatou, de cabeça, aos 17 minutos. Daí apareceu Cacá, de cabeça colocando o CRB na frente, aos 27 minutos. Aos 37´ minutos, ele roubou a bola da defesa, driblou dois adversários e ampliou. O time da casa ainda diminuiu aos 44 minutos com Wellington Amorim. No segundo tempo, apesar da pressão do time paulista o placar não mudou. A partir daí apareceu o goleiro Jéferson e suas grandes defesas, bem coadjuvado pela defesa.