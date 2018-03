CRB tenta a reabilitação contra Ituano O Clube de Regatas Brasil (CRB) já está com o time definido para a sua segunda partida pela Série B do Campeonato Brasileiro, contra o Ituano (SP), neste sábado, a partir das 16 horas, no Estádio Rei Pelé - o popular "Trapichão", que fica no bairro do Trapiche, em Maceió. Depois da derrota de 4 a 1 para o Fortaleza, o técnico Arnaldo Lira vai poder contar com dois jogadores contratados recentemente: Cleitinho, que é lateral-direito, mas vai jogar na lateral-esquerda, e o atacante João Fumaça, que vai jogar no lugar de Zé Carlos, que fica no banco de reserva. Já que joga em casa, o técnico Arnaldo Lira espera contar com o apoio da torcida e conseguir a primeira vitória na Série B, espantando a crise no CRB. O time vem de três derrotas consecutivas: duas no campeonato estadual e uma goleada na estréia na Série B, contra o Fortaleza.