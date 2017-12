CRB terá a estréia de Heron Ferreira O CRB terá a estréia do seu novo técnico, Heron Ferreira, na partida contra o Marília, neste sábado, no estádio Bento de Abreu, no interior de São Paulo. A expectativa do estreante, que teve apenas dois dias para treinar o grupo, é tirar o time alagoano da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Das quatro partidas disputadas, o CRB perdeu duas, ambas fora de casa, e empatou as duas em casa. Para o jogo contra o Marília, o CRB estréia, além do técnico, o goleiro Ricardo e o meio-campista Luciano Rosa, que disputaram e ganharam o Campeonato Alagoano de 2004 pelo Corinthians. A única dúvida de Heron Ferreira é no ataque, entre Zé Carlos e Roberto Santos.