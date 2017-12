CRB terá força máxima contra a Lusa O técnico Robertinho, do Clube de Regatas Brasil (CRB), disse nesta quinta-feira que a escalação do time está praticamente definida para a partida contra a Portuguesa, nesta sexta-feira (29), às 20h30, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. "O CRB enfrenta a Portuguesa com sua força máxima, em busca da vitória para entrar no grupo dos oito, onde estão as equipes com maiores chances de classificação", afirmou Robertinho. Ele revelou que escalou o time com uma formação ofensiva, até porque só a vitória interessa, já que o CRB não pode mais ser rebaixado e agora joga tudo para conseguir se classificar para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série B.