CRB vai explorar os contra-ataques O Clube de Regatas Brasil (CRB) enfrenta o Clube Náutico Capibaribe, nesta sexta-feira à noite, no Estádio dos Aflitos, no Recife, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro da Série B. O técnico do CRB, Heron Ferreira fez algumas mudanças no time, na defesa e no ataque, para tentar surpreender o Náutico, que está em sexto lugar na competição, com 10 pontos. E promete explorar os contra-ataques. Heron substituiu o goleiro Ricardo, que falhou no gol de empate na partida contra a Portuguesa, sexta-feira passada, em Maceió. No lugar dele entra Rafael, que estréia no gol do CRB, que está na 21ª colocação, com três pontos. O zagueiro Reginaldo também fica de fora. No lugar dele entra Vinícius. No ataque, sai o atacante João Fumaça e entra Jaílson, que fez o segundo gol, nos 3 a 3 contra a Portuguesa. O CRB está a quase dois meses sem vencer. A última vitória foi no dia 10 de abril, 2 a 0 contra o CSE pelo Campeonato Alagoano. Se não vencer do Náutico, ele completa dois meses sem uma vitória. Depois do Náutico, o Regatas enfrenta o Anapolina (GO), no dia 13 de junho, em Maceió.