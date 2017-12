Credores: um ano de vida ao Colo Colo O quebrado clube chileno Colo Colo continuará funcionando com sua marca e atividades futebolísticas, segundo decidiram seus credores, após reunião nesta segunda-feira, no 22.º Juizado Civil de Santiago. O Colo Colo manterá as atividades por, pelo menos um ano, mas o teatro Monumental continua arrendado. A dívida do clube passa dos US$ 17 milhões ? 5 milhões só com o Fisco.