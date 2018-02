Creedence garante vaga para Guarani O Guarani conseguiu uma vitória por 3 a 1 diante do Vila Nova-GO na noite desta quarta-feira e passou à terceira fase da Copa do Brasil. No primeiro jogo, em Goiânia, o time da casa tinha vencido por 1 a 0. Com o resultado, a equipe de Campinas enfrenta na próxima fase o vencedor do confronto entre Corinthians-RN e Cruzeiro. Em campo, o Guarani foi superior durante toda a partida, abrindo o placar logo no primeiro minuto. Após falha do setor defensivo do Vila Nova, Esquerdinha cruzou para Reinaldo que, de primeira, chutou forte, sem chances para o goleiro Paulo Sérgio. Três minutos depois os donos da casa quase ampliam. Alex desceu pela esquerda e chutou forte, mas o goleiro fez grande defesa e colocou a bola para escanteio. O Vila Nova, que pouco se arriscava ao ataque, surpreendeu e chegou ao gol aos 18 minutos. Em um chute de longe, o lateral Clayton acertou o ângulo do goleiro Jean, que nada pôde fazer. Mesmo com o gol tomado, o Guarani continuou pressionando e Creedence, aos 23 minutos, acertou uma bicicleta, mas a bola passou à esquerda do gol de Paulo Sérgio. De tanto insistir, o segundo gol acabou saindo. Aos 37, Reinaldo deixou Marquinhos na cara do gol, que chutou forte e ampliou o marcador. No segundo tempo, o Guarani voltou com Lúcio em lugar de Reinaldo e o time ficou mais ofensivo. No último minuto, após cruzamento da direita, o atacante Creedence subiu mais que a zaga adversária e marcou o gol que manteve o time na Copa do Brasil. Ficha Técnica Guarani - Jean; Simão, Juninho, Paulão e Alex (Leandro Guerreiro); Emerson, Reinaldo (Lúcio), Marquinhos (Rafael Silva) e Esquerdinha; Creedence e Wagner. Técnico: Neto Ferreira. Vila Nova - Paulo Sérgio; Leonardi, Moisés, Nei e Clayton (Marco Aurélio); Dino, Batata, Fábio Bahia e Joel; Adriano (Kleyr) e Mirandinha. Técnico: Ivair Cenci. Gols: Reinaldo a 1, Clayton aos 18 e Marquinhos aos 37 minutos do primeiro tempo; Creedence aos 44 minutos do segundo tempo. Árbitro: Sérgio Cristiano Nascimento (RJ) Cartão amarelo - Alex, Moisés, Juninho, Fábio Bahia, Clayton e Paulão. Cartão vermelho - Emerson Local: Estádio Brinco de Ouro