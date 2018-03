Creedence se torna carrasco do Flamengo O atacante Creedence está se tornando o carrasco do Flamengo. Pela segunda vez consecutiva no Maracanã, o jogador foi o responsável pelo gol que garantiu o empate entre as duas equipes pelo Campeonato Brasileiro. A última delas aconteceu domingo, quando marcou o gol aos 35 minutos do segundo tempo. O gol manteve o atacante como artilheiro do time no Brasileiro, com cinco gols, e ainda o coloca de novo na briga por um lugar entre os titulares para o jogo de domingo, contra o Fortaleza, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. ?O mais importante foi ter ajudado o Guarani em um momento delicado. Mas não escondo de ninguém que estou trabalhando para voltar a ser titular", disse Creedence, que perdeu a vaga para Rodrigão, vice-artilheiro, com três gols.